Людмила Киченок драматически вылетела из малого Итогового турнира WTA

WTA Elite Trophy, парный разряд, группа B

Като/Сутджиади – Эйкери/Л. Киченок – 2:1 (6:3, 6:7, 10:6)

Дебют встречи для норвежско-украинской пары сложился неудачно. Дуэт японки Мию Като и индонезийки Альдилы Сутджиади с брейком быстро создал гандикап (3:0). Киченок с Эйкери больше не ошибались на собственных подачах, но ничего не смогли противопоставить на "чужих" – 3:6 за 32 минуты.

Значительно более конкурентным стал второй сет. Сначала соперницы действовали на равных, но в шестом гейме украинка со скандинавкой взяли пункт на подаче Като и Сутджиади (4:2). Впрочем, это было только начало. Сдаваться в планы двух представительниц Азии не входило.

Японо-индонезийская пара не только ответила своим брейком "под ноль" в девятом гейме. При счете 5:5 они совершают еще один выпад, дожав Киченок с Эйкери на еще одной подаче. Те, однако, не растерялись и мгновенно ответили обратным брейком.

Качели на тай-брейке закончились локальной победой украинской и норвежской теннисисток. А вот в решающей партии развернулась настоящая драма. Като и Суджиади вели 9:3 и уже подавали на матч. Однако пара Эйкери-Киченок отыграла 3 матчбола. Но с четвертым не справилась и покинула турнир.