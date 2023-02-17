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Людмила Киченок драматически проиграла финал парного разряда в Катаре

Фото: Людмила Киченок и Елена Остапенко проиграли первый финал в 2023 году (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко в трех сетах решающего матча турнира в катарской столице уступила американскому дуэту Кори Гауфф и Джессики Пегулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar Total Open, финал, парный разряд

Гауфф/Пегула – Л. Киченок/Остапенко – 2:1 (6:4, 2:6, 10:7)

Дуэт американок начал сверхмощно. С двумя брейками Гауфф и Пегула уверенно повели (3:0). Впрочем, сдаваться оппоненткам в планы пары украинки и латышки не входило. В следующие шесть геймов Киченок и Остапенко навязали конкуренцию и сократили отставание до минимума (4:5).

Более того, в девятом гейме они отыграли сет-пойнт американских теннисисток. Правда, подвиг оказался напрасным. Гауфф и Пегула овладели ситуацией, выиграли свою подачу и завершили партию за 37 минут. Зато второй сет обернулся для них фиаско.

На этот раз Киченок из Остапенко приступили к делу после обмена брейками в дебюте сета (2:2). Украинско-латвийский дуэт взял 4 гейма подряд и сравнял счет по партиям. Одолеть сопротивление американок удалось еще быстрее – за 31 минуту, поэтому матч перешел в сокращенный решающий сет.

Здесь уже начались настоящие качели. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В какой-то момент показалось, что Киченок в паре с Остапенко вот-вот завоюет трофей. Но ведя 7:6 в эндшпиле, они проиграли Гауфф и Пегуле четыре розыгрыша подряд и остались с утешительным призом.

К слову, ранее Завацкая и Ястремская вышли в финал квалификации турнира в Дубае.

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