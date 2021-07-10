Люди чекають вже 15 годин: з аеропорту "Бориспіль" затримується виліт до Батумі

У Міжнародному аеропорту" Бориспіль" затримується виліт до Батумі (Грузія) рейсу авіакомпанії YanAir. Пасажири чекають подачу літака вже понад15 годин.
Про це РБК-Україна повідомили в довідковій службі аеропорту.
"За наявною інформацією, рейс YE215, який повинен був вилітати о 07:30, за останньою інформацією авіакомпанії, повинен вилетіти о 23: 00", - повідомили в аеропорту.
Причини, чому авіакомпанія YanAir вже кілька разів переносила виліт, в "Борисполі" не знають.
Нагадаємо, два роки тому YanAir вже потрапляла в скандал з рейсом Київ - Батумі, коли пасажири заблокували вхід до терміналу F аеропорту "Бориспіль" через перенесення часу вильоту, який відкладали кілька разів.