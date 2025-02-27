"Люди Усика ждут". Промоутер Дюбуа о возможном бое и альтернативных вариантах

По словам Уоррена, команда украинца ждет решения, а сам Дюбуа не уклонялся ни от одного вызова.

"Даниэль - чемпион IBF, бой с Паркером должен был быть добровольной защитой. И не его вина, что поединок не состоялся. Мы сделали все, чтобы Дюбуа вышел на ринг. Но врачи после обследования запретили это делать. Теперь я встречусь с ним на следующей неделе, и мы примем решение, в каком направлении будем двигаться", - рассказал промоутер.

Он также отметил, что уже имел разговор с представителями Усика:

"Люди Усика ждут нашего решения. Я говорил с Александром Красюком, мы общались с Эгисом Климасом, и они хотят сделать этот бой. Почему бы нам не хотеть?"

В то же время он подчеркнул, что вариантов развития событий несколько. По его словам, Усик не планирует выходить на ринг раньше конца лета - начала осени.

"Сейчас они говорят, что хотят поединка. Посмотрим. Также Джошуа говорит, что хочет реванша. Так что варианты есть. Мы их проработаем и примем правильное решение", - подытожил Уоррен.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. 22 февраля он должен был провести первую защиту против новозеландца Джозефа Паркера, но снялся с боя из-за болезни.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. 27-летний британец считает то поражение несправедливым.