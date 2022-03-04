Люди стоять годинами в чергах. Кличко закликав відкрити приватні аптеки

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до власників аптек у Києві з проханням відновити роботу. Збільшення кількості працюючих аптек, на думку мера, значно зменшить годині черги киян за ліками в комунальні аптеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кличка.

"Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки",- сказав він.

Кличко нагадав, що в Києві для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости. Але, за словами мера, якщо немає крайньої потреби, краще утриматись від пересування містом.

"І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!" - додав він.