Люди жалуются. В Раде хотят ввести проверки на моббинг на работе

В Верховной раде зарегистрирован проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза о моббинге на работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №11044 .
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас действует запрет на внеплановые проверки в сфере труда, кроме определенных случаев.
В то же время за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам моббинга.
"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) при действии правового режима военного положения", - говорится в документе.
Проектом предлагается установить, что в период действия военного положения Гоструда может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.
Моббинг - это систематическая травля, психологический террор, формы понижения авторитета, форма психологического давления посредством травли сотрудника в коллективе, обычно в целях его увольнения.
Признаки моббинга:
Виды моббинга:
Что делать, если вы стали жертвой моббинга:
Где можно получить помощь?
Напомним, Министерство экономики Украины подготовило проект нового Трудового кодекса, который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ) от 1971 года. Как отмечается в пояснительной записке, реформирование и либерализация законодательства о труде - обеспечить равенство сторон трудового договора, повысить конкурентоспособность бизнеса и позволить ему выйти на новые рынки.