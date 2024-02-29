Люди жалуются. В Раде хотят ввести проверки на моббинг на работе

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас действует запрет на внеплановые проверки в сфере труда, кроме определенных случаев.

В то же время за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам моббинга.

"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) при действии правового режима военного положения", - говорится в документе.

Проектом предлагается установить, что в период действия военного положения Гоструда может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.

Что такое моббинг

Моббинг - это систематическая травля, психологический террор, формы понижения авторитета, форма психологического давления посредством травли сотрудника в коллективе, обычно в целях его увольнения.

Признаки моббинга:

Систематичность: действия или бездействие носят повторяющийся характер, продолжаются в течение определенного времени (не менее одного месяца).

Намерение: действия или бездействие направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы.

Последствия: моббинг может привести к ухудшению психологического состояния работника, снижению его работоспособности, а также увольнению с работы.

Виды моббинга:

Психологический: оскорбления, угрозы, издевательства, распространение ложных слухов, игнорирование, бойкот.

Экономический: лишение премий, понижение зарплаты, несправедливая нагрузка работой.

Физический: избиения, телесные повреждения.

Что делать, если вы стали жертвой моббинга:

Обратитесь к руководству: напишите жалобу на имя руководителя, попросите о помощи в разрешении ситуации.

Обратитесь к профсоюзу: профсоюз может помочь защитить свои права и интересы.

Обратитесь к юристу: юрист может помочь вам подать жалобу в суд, а также представлять ваши интересы в судебном процессе.

Обратитесь к психологу: психолог поможет вам справиться с психологическими последствиями моббинга.

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