Люди лишаються під завалами. Окупанти продовжують наносити авіаудари по "Азовсталі"

Російські окупанти, не шкодуючи, продовжують накривати завод "Азовсталь" з повітря. Через 35 авіаударів, що трапилися лише минулої ночі, спалахнув один із цехів, постраждали цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення полку "Азов" у Telegram.

"Найважливіше - від них постраждали громадянські, які зараз перебувають під завалами", - йдеться у повідомленні. На даний час військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.