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Люди лишаються під завалами. Окупанти продовжують наносити авіаудари по "Азовсталі"

Фото: "Азовсталь" (t.me/polkazov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, не шкодуючи, продовжують накривати завод "Азовсталь" з повітря. Через 35 авіаударів, що трапилися лише минулої ночі, спалахнув один із цехів, постраждали цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення полку "Азов" у Telegram.

"Найважливіше - від них постраждали громадянські, які зараз перебувають під завалами", - йдеться у повідомленні.

На даний час військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів.

Як повідомлялось, обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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