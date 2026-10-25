Люди могут броситься в обменник из-за паники: что будет с курсом доллара в ноябре

Каким будет курс в ноябре

По прогнозам эксперта, в течение месяца валюта будет находиться в следующих пределах:

Доллар: 44,8-45,5 грн;

Евро: 50-53 грн.

Почему будут возникать волнения и будет ли дефицит валюты

Психологический фактор: Постоянные угрозы новых атак, опасения отключений света и общая неопределенность подталкивают людей покупать валюту впрок или опасаться подорожания товаров. Страх заставляет действовать наперед, еще до реальных перемен курса.

"Страх иногда работает как ускоритель: люди принимают решение не потому, что курс уже изменился, а потому, что боятся возможных изменений. Однако не стоит путать повышенный спрос с реальной нехваткой валюты. Даже если часть граждан бросится в обменники, системный дефицит наличной валюты мы не прогнозируем", - объясняет эксперт.

Отсутствие дефицита: Даже если спрос в обменниках вырастет, реальной нехватки наличной валюты не предполагается. В отдельных местах обменники могут чаще менять ценники или расширять разницу между покупкой и продажей, однако наличный рынок будет ориентироваться на межбанк.

Экономические причины: инфляция и обстрелы

Рост цен: В сентябре цены выросли на 2,1%, а в октябре ожидается дополнительный рост на 1,7-2%. Это выведет годовую инфляцию на уровень около 10,9-11,2%.

Влияние атак на энергетику: Обстрелы инфраструктуры, производства и логистики заставляют бизнес тратиться на генераторы, топливо, ремонт и более сложные маршруты. Все это закладывается в итоговую цену продуктов.

Цены на топливо: Высокая стоимость нефтепродуктов в мире дополнительно увеличивает расходы и потребность импортеров в валюте.

Что будет удерживать курс от падения

Главным стабилизатором будет оставаться Нацбанк, который будет продавать валюту из своих резервов для гашения чрезмерного спроса.

К началу октября международные резервы НБУ составили 47,1 млрд долларов (этого достаточно примерно на 4 месяца импорта).

До конца года Украина ожидает еще около 27 млрд долларов международной помощи.

При наличии резервов, поддержки партнеров и действий НБУ ноябрь может принести больше эмоций, чем реальные курсовые изменения.