Люди Джуліані просили у Порошенка розслідувати справу сина Байдена, - WSJ

Особи, пов'язані з адвокатом президента США Дональда Трампа - Руді Джуліані - в лютому просили п'ятого президента України Петра Порошенка почати розслідування відносно Burisma Group і Хантера Байдена. Про це пише The Wall Street Journal.

Посилаючись на джерела, газета повідомляє, що з Порошенком контактували пов'язані з адвокатом Трампа бізнесмени Лев Парнас (уродженець України) та Ігор Фруман (виходець з Білорусі). У кінці лютого вони зустрілися з Порошенком у присутності колишнього українського генпрокурора Юрія Луценка.

За інформацією джерел газети, бізнесмени наполягали, щоб Порошенко почав розслідування проти Байдена. Натомість йому пообіцяли організувати візит в Білий дім.

Перед цим, як пише WSJ, Парнас і Фруман двічі бачилися з Джуліані. Перша зустріч відбулася в кінці січня в Нью-Йорку, друга - в середині лютого у Варшаві. В результаті Порошенко не оголошував, чи ініціював він розслідування.

Адвокат Джуліані Роберт Костелло повідомив WSJ, що нібито його клієнт не знав про зустріч Парнаса, Фрумана і Порошенка. При цьому на запити WSJ представники бізнесменів не відповіли. Також не було відповіді від Луценка. Крім того, захисник Парнаса відмовився від коментарів. Цю інформацію газеті також не прокоментував Білий дім.

Газеті відомо від її джерел, що Порошенко, який на той момент готувався до президентських виборів в Україні, вже зацікавився можливістю відвідати Вашингтон.

"Він хотів приїхати до Вашингтона і зустрітися з Трампом, а потім після урядового обіду дати інтерв'ю", - сказав один з джерел видання.

Він також додавши, що після цього Порошенко нібито збирався оголосити про початок розслідування справи Байдена і можливого втручання Києва у вибори США 2016 року.

Нагадаємо, комітети Конгресу США опублікували ще дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також рахункова палата Сполучених Штатів Америки почала перевірку законності заморозки військової допомоги Україні главою Білого дому Дональдом Трампом.

Зазначимо, що через прохання Трампа до нинішнього президента України Володимира Зеленського розслідувати справу сина Джо Байдена (його головного опонента на президентських виборах у 2010 році, - ред.) була розпочата процедура імпічменту президента США. Розвідка США запідозрила Трампа в тиску на главу іноземної держави. У той же час Трамп заморозив військову допомогу Україні.