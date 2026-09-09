Людей нужно будет еще больше. Как выезд беженцев ударил по рынку труда в Украине

В Украине уже не хватает работников

По словам эксперта, сейчас у Украины есть дефицит рабочей силы по сравнению с довоенным периодом. Прежде всего, это связано с нехваткой специалистов во многих сферах из-за того, что значительное количество украинцев остается за рубежом.

В то же время, после завершения войны потребность в работниках может возрасти еще больше.

"Очень надеюсь, что в процессе нашего послевоенного возрождения обещанные странами-партнерами инвестиции все-таки будут. Тогда будет еще сильнее увеличение потребности в рабочей силе, мы будем нуждаться в еще большем количестве людей", - отметил Позняк.

Таким образом, проблема нехватки работников может усугубиться именно тогда, когда Украина начнет активно восстанавливать экономику.

Чем длиннее война, тем меньше людей могут вернуться

По мнению эксперта, продолжительность войны напрямую влияет на решение украинцев возвращаться из-за границы.

"Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше наших граждан решит возвращаться", - сказал Позняк.

Это будет означать дальнейшее ухудшение демографической ситуации и сохранение проблем с нехваткой рабочей силы.

В то же время эксперт назвал три основных направления, которые могут помочь Украине компенсировать дефицит работников:

повышать производительность труда ;

; привлекать к рынку труда граждан, которые сейчас по разным причинам не работают ;

; привлекать трудовых мигрантов.

По словам Позняка, именно соединение этих направлений может стать ответом на будущие вызовы украинского рынка труда.