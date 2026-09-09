Людей нужно будет еще больше. Как выезд беженцев ударил по рынку труда в Украине

Украинский рынок труда уже ощущает последствия массового выезда граждан за границу. Во многих сферах не хватает специалистов, а по окончании войны проблема может стать еще более острой.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк.
По словам эксперта, сейчас у Украины есть дефицит рабочей силы по сравнению с довоенным периодом. Прежде всего, это связано с нехваткой специалистов во многих сферах из-за того, что значительное количество украинцев остается за рубежом.
В то же время, после завершения войны потребность в работниках может возрасти еще больше.
"Очень надеюсь, что в процессе нашего послевоенного возрождения обещанные странами-партнерами инвестиции все-таки будут. Тогда будет еще сильнее увеличение потребности в рабочей силе, мы будем нуждаться в еще большем количестве людей", - отметил Позняк.
Таким образом, проблема нехватки работников может усугубиться именно тогда, когда Украина начнет активно восстанавливать экономику.
По мнению эксперта, продолжительность войны напрямую влияет на решение украинцев возвращаться из-за границы.
"Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше наших граждан решит возвращаться", - сказал Позняк.
Это будет означать дальнейшее ухудшение демографической ситуации и сохранение проблем с нехваткой рабочей силы.
В то же время эксперт назвал три основных направления, которые могут помочь Украине компенсировать дефицит работников:
По словам Позняка, именно соединение этих направлений может стать ответом на будущие вызовы украинского рынка труда.
Ранее РБК-Украина писало, что после начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу, однако новой масштабной волны миграции, подобной 2022 году, не наблюдается. В то же время усиление обстрелов может влиять на решение части людей покинуть Украину.
Также мы рассказывали, что информация о пересечении границы может учитываться при определении налогового резидентства украинцев, но частые поездки за границу сами по себе не означают автоматических претензий налоговой.