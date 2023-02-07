Людей под санкциями планируют лишать государственных наград. Кабмин согласовал законопроект
Сегодня, 7 февраля, Кабинет министров одобрил проект Закона "О внесении изменений в статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" по усовершенствованию отдельных положений с целью реализации санкционной политики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По словам Мельничука, этот законопроект предусматривает две причины лишения государственных наград.
Первая из них, если человек, ранее получивший государственную награду Украины сейчас попал под санкции, предусмотрение подпунктом 24 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Второй причиной является совершение особо тяжкого преступления.
Напомним, на днях в Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича.
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