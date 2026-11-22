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В ближайшем будущем НРК могут заменить управляемую "броню". Скорее речь идет о перераспределении задач.

Колесные и гусеничные НРК имеют свои преимущества. Выбор зависит от задачи, рельефа местности, нагрузки и условий эксплуатации.

Электрическая силовая установка на НРК является оптимальным решением. Однако для отдельных миссий лучше подходит бензиновый двигатель.

НРК движется от ручного управления к автоматизации отдельных процессов. В перспективе наземные дроны перейдут к автономному выполнению миссий.

НРК – не замена "брони"

В наших предыдущих материалах собеседники неоднократно высказывались, что в ближайшем будущем НРК могут заменить управляемую "броню".

Однако опрошенные производители роботизированных комплексов не согласны с этим утверждением. СЕО Ratel Robotics Тарас Остапчук в комментарии РБК-Украина считает, что сегодня речь не идет о полной замене бронетехники или пикапов.

Прежде всего речь идет о перераспределении задач. Наземные роботизированные комплексы уже сегодня берут на себя значительную часть логистики на передовой, особенно там, где использование техники с экипажем создает слишком высокие риски для людей. И это не вопрос ближайших пяти или десяти лет. Процесс уже активно происходит.

По мнению Остапчука, в 2027 году вблизи линии боевого столкновения почти вся логистика может выполняться с помощью НРК. Но это не означает, что бронетехника станет ненужной. У нее есть свои задачи, в частности перевозка личного состава, защищенная транспортировка и работа на маршрутах, где нужны скорость и бронезащита.

Отдельный вектор – это переоборудование пикапов и БТР в беспилотные системы. CEO TechUnity в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что технически это возможно. Однако нужно оценивать экономическую целесообразность. Переоборудование предусматривает интеграцию дистанционного управления, электроники, систем безопасности и резервирования. Во многих случаях проще и дешевле создать специализированный НРК, который изначально проектировался для работы без экипажа.

Большинство НРК на фронте выполняют логистические миссии (фото facebook.com/ratel.com.ua)

По его словам, на дистанционное управление можно перевести технику любого размера и сложности, даже багги с ДВС и механической коробкой передач. При этом, учитывая, что в Украине уже есть НРК, которые по грузоподъемности закрывают сегмент пикапов, более простой путь – развивать это направление, а не переделывать пикапы на дистанционное управление.

Для массового переоборудования тяжелой и габаритной техники должен появиться запрос от подразделений Сил обороны Украины. Единичные запросы и интеграции происходят, но это не массовая потребность.

В UGVspace также подчеркнули, что в зоне 0-5 км от ЛБС НРК уже вытесняют пикапы, потому что обычное авто там – гарантированная мишень для FPV, а низкий дрон проходит незаметно. К тому же, сегодня уже есть НРК, которые спокойно берут на борт сотни килограммов груза или эвакуируют раненых там, куда ни один пикап не доедет.

CEO и сооснователь компании DevDroid Юрий Порицкий в комментарии РБК-Украина отметил, что на самом деле немало НРК уже заменили бронетехнику с тяжелыми пулеметами – теперь вместо нее работают НРК с пулеметами или гранатометом.

По его мнению, киллзона постоянно растет, поэтому действительно необходимы решения, которые позволят дистанционно управлять автомобильной и бронированной техникой из безопасного места. Так, DevDroid уже работает над этим. В свое время компания создала универсальную систему управления DroidBox, которая может работать с любой наземной логистической платформой независимо от производителя.

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Автомобили и бронетехника – логичный следующий шаг. Также сейчас ряд производителей работают над тем, чтобы делать текущие БТР и другие машины дистанционно управляемыми, поскольку дооборудовать "мозгами" существующие машины проще и экономически эффективнее, чем закупать уже готовые решения.

Колеса против гусениц

Разработчики роботизированных комплексов отмечают, что сегодня не существует универсальной платформы, которая одинаково хорошо будет работать в любых условиях. И колесные, и гусеничные НРК имеют свои преимущества. Выбор зависит от задачи, рельефа местности, нагрузки и условий эксплуатации.

Так, колесные платформы обычно проще в производстве, обслуживании и ремонте. Они имеют меньшее сопротивление качению, поэтому на твердом грунте могут быть более энергоэффективными и обеспечивать больший запас хода.

Гусеничные НРК имеют большую площадь контакта с поверхностью. Это дает преимущество на мягком грунте, в грязи, на песке или снегу, где важно уменьшить давление на поверхность. Но гусеничная ходовая часть сложнее, имеет больше изнашивающихся элементов и требует соответствующего обслуживания.

В то же время нельзя сказать, что зимой работают только гусеницы, а летом колеса. Очень многое зависит от шин, протектора, массы платформы, клиренса и конкретного маршрута. На обледенелой поверхности оба типа могут терять сцепление.

При этом колесные НРК проще в эксплуатации, могут развивать значительно более высокую скорость и при определенных условиях продолжать движение даже после повреждения одного из колес. Зато потеря гусеницы часто означает полную остановку платформы.

В Ratel развивают оба направления. Наши колесные платформы ориентированы прежде всего на логистику и эвакуацию, а гусеничная Nurse TB20 также используется для специализированных задач.

Наземные дроны используют колеса и гусеницы для разных задач (фото mod.gov.ua)

По словам CEO TechUnity, только 7% команд, работающих над НРК, производят или разрабатывают гусеничные платформы – и эта пропорция не меняется. Интересная закономерность: производители, которые добились успеха с гусеничным НРК, легко добавляют в портфель колесный. Считается, что интеграция в гусеничный НРК требует больше усилий, но есть и сложные колесные машины – например, на 6 и 8 колес, с требованием разворота на месте.

Есть ли альтернатива "электричеству"?

Как отметил СЕО Ratel Robotics, для большинства задач, которые сегодня выполняют наши наземные роботы, электрическая силовая установка является оптимальным решением.

Так, электродвигатели обеспечивают высокий крутящий момент на малых скоростях. Это важно, когда робот перевозит тяжелый груз или преодолевает сложные участки маршрута. Кроме того, электрические платформы значительно тише, не имеют выхлопных газов и могут иметь более низкую тепловую заметность по сравнению с аналогичными платформами с двигателем внутреннего сгорания.

Также такая конструкция проще в обслуживании. Нет необходимости регулярно заменять моторное масло, обслуживать топливную систему и значительную часть механической трансмиссии.

Еще одно преимущество заключается в возможности использовать независимые мотор-колеса. Это повышает живучесть платформы, поскольку повреждение одного привода не обязательно приводит к потере подвижности всего робота.

В то же время ДВС также имеют преимущества. Прежде всего это потенциально больший запас хода для тяжелых платформ и возможность быстрой дозаправки без длительной зарядки аккумуляторов. Но нужно учитывать и недостатки: шум, тепловую заметность, сложность конструкции и необходимость регулярного технического обслуживания.

Производители подчеркивают, что нужно отталкиваться от конкретной миссии. Если электрическая платформа выполняет задачу эффективнее, дешевле и с меньшими рисками, нет необходимости усложнять конструкцию. При этом применение ДВС или гибридных силовых установок возможно для отдельных классов НРК.

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При этом в TechUnity отмечают, что в последнее время можно отметить тенденцию появления гибридных комплектаций, когда ДВС стоит как дополнительная опция для увеличения запаса хода и как генератор для заряда батареи.

Кроме того, есть НРК, для которых двигатель внутреннего сгорания – необходимость. В частности, дроны, которые часто используются для эвакуации раненых, когда более высокая скорость ДВС по сравнению с электродвигателем становится решающим преимуществом.

По словам технического директора производства MAUL из AIDronesUA Александра Козыры, простота производства не всегда означает эффективность в реальных боевых условиях. Многие компактные электрические НРК имеют короткую колесную базу и не оснащены полноценной подвеской. Из-за этого на неровностях возникают сильные колебания, потеря устойчивости и риск опрокидывания.

Искусственный интеллект уже рядом

Опрошенные производители НРК сходятся во мнении, что индустрия постепенно движется от полностью ручного управления наземными роботами к автоматизации отдельных процессов, а в перспективе к автономному выполнению миссий.

Сегодня одна из главных проблем НРК заключается в зависимости от связи и оператора. Когда робот преодолевает несколько километров сложного маршрута, оператор должен постоянно контролировать его движение. Если связь исчезает, возникает риск потерять машину.

Именно поэтому активно развиваются несколько ключевых направлений.

Первое направление – это автопилот, который позволяет платформе самостоятельно преодолевать часть маршрута и обходить препятствия.

Второе – это Backtrack, то есть возможность возвращения по пройденному маршруту в случае потери связи.

Третье – это Follow Me, когда робот автоматически движется за человеком.

Отдельное направление касается применения искусственного интеллекта для обнаружения угроз, в частности FPV-дронов.

Основное преимущество автоматизации заключается в уменьшении нагрузки на оператора, повышении устойчивости к потере связи и возможности одновременного управления большим количеством платформ.

Но есть и сложности. Поле боя постоянно меняется, а наземный робот должен работать в условиях грязи, пыли, плохой видимости, препятствий и радиоэлектронной борьбы. Алгоритмы должны правильно распознавать среду и принимать безопасные решения.

Наземные дроны выполняют миссии только под контролем операторов (фото Getty Images)

Кроме того, разработка полноценной автономности требует значительных инвестиций, времени и квалифицированных инженеров. Поэтому разработчики движутся постепенно: сначала автоматизируются отдельные участки маршрута, затем большая часть миссии. Долгосрочная цель заключается в создании единой экосистемы, в которой наземные и воздушные беспилотные системы будут взаимодействовать между собой.

Главная сложность работы ИИ – это точность. Достичь обнаружения угроз более 95% – серьезная задача. Поэтому дообучение моделей – это постоянный кропотливый процесс.

Обучать ИИ только на реальных видео можно, но не в такие короткие сроки и не в военной сфере. Для примера, в TechUnity объединяют два источника: видео с боевых миссий и собственные синтетические датасеты. Модель учится на десятках тысяч сгенерированных синтетических данных, а точность проверяется на сотнях реальных видео и на тестированиях.

Военные сейчас просят именно о выборе: самим решать, ехать на автопилоте или нет, включать автоматический выстрел сеткой или другим средством при обнаружении угрозы – или оставить этот ответственный момент оператору НРК.

Что дальше?

Сегодня наземные роботы уже давно вышли за пределы обычной транспортировки грузов. Фактически они превратились в универсальные роботизированные платформы, которые можно адаптировать под разные задачи.

По словам СЕО Ratel Robotics Тараса Остапчука, основой остается логистика. Это доставка боеприпасов, воды, продовольствия, оборудования и эвакуация раненых. Именно логистические задачи составляют около 70-80% применения НРК.

При этом сегодня уже есть украинские НРК, которые доставляют FPV-дроны на наземной платформе и запускают их с удаленной позиции. То есть наземный робот становится частью воздушной беспилотной системы.

Еще одно направление касается использования НРК в качестве носителей специализированного оборудования. Это могут быть средства наблюдения, связи, дистанционно управляемые боевые модули или другие системы в зависимости от потребностей подразделения. CEO TechUnity также отметил, что в последнее время появляются и совершенно новые классы. Например, НРК типа "Крот": техника, которая помогает вести определенные действия под землей.

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Не стоит забывать и ударную функцию НРК. Так, с помощью дрона Droid TW 12.7 от компании DevDroid бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады поразили тяжелую бронированную технику противника – российскую МТ-ЛБ вместе с экипажем. Это был первый задокументированный случай, когда наземный робот уничтожает бронированную технику противника в реальном бою.

Кроме того, операторы подразделения ударных НРК "NC13" Третьего Армейского Корпуса управляли НРК производства DevDroid из безопасного укрытия, и 45 суток подряд дроид пулеметным огнем подавлял все попытки прорыва противника. Врагу не удалось ни инфильтрироваться, ни занять нашу позицию.

НРК по воде доставляют грузы военным (фото mod.gov.ua)

Также среди специфических средств можно упомянуть дроны-камикадзе, которые могут везти до 40 килограммов взрывчатки на расстояние до 30 километров и уничтожать укрепления противника. Сейчас зарождается еще одно направление – это дооборудование мощных средств, которые могут выезжать на поле боя и вытаскивать оттуда подбитую технику.

Технический директор производства MAUL из AIDronesUA Александр Козыра также подчеркнул, что особенно перспективным является развитие НРК-амфибий. На фронте есть немало участков с болотистой местностью, реками и другими водными препятствиями, которые обычная колесная техника не способна преодолеть. Амфибийные платформы могут существенно расширить возможности логистики и эвакуации.

Производители наземных комплексов отмечают, что главное направление – это объединение различных беспилотных систем в одну экосистему. Поэтому будущее НРК не в одной конкретной функции, а в универсальности платформ и их интеграции с другими роботизированными системами.