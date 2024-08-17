Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия, - Стефанчук

Он отметил, что людей, которые являются предателями и которых лишат государственных наград, будет достаточно. Это будет важным актом справедливости для украинского народа. Сама же процедура будет проходить исключительно на основании судебного решения.

"Это еще один законопроект, вокруг которого очень много мифов и вопросов. И поэтому мне кажется очень важно, что он представлен в полном соответствии с тем, что все эти вещи возможны в случае судебных приговоров в отношении тех или иных лиц. Это будет четкая и понятная процедура... Надо установить состав преступления, нужно судебное решение, и на основании него лицо лишается звания или награды", - сказал спикер Верховной Рады.

В частности, во время интервью Стефанчук упомянул кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника, у которых до сих пор есть государственные награды.