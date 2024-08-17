Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия, - Стефанчук

В Украине будет создана комиссия, которая будет устанавливать личности тех, кого нужно лишить государственных наград.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Он отметил, что людей, которые являются предателями и которых лишат государственных наград, будет достаточно. Это будет важным актом справедливости для украинского народа. Сама же процедура будет проходить исключительно на основании судебного решения.
"Это еще один законопроект, вокруг которого очень много мифов и вопросов. И поэтому мне кажется очень важно, что он представлен в полном соответствии с тем, что все эти вещи возможны в случае судебных приговоров в отношении тех или иных лиц. Это будет четкая и понятная процедура... Надо установить состав преступления, нужно судебное решение, и на основании него лицо лишается звания или награды", - сказал спикер Верховной Рады.
В частности, во время интервью Стефанчук упомянул кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника, у которых до сих пор есть государственные награды.
Напомним, днями ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться, чтобы рассмотреть инициированные им законопроекты о лишении государственных наград сторонников и сторонников РФ. Речь идет о звании "Герой Украины", которое в свое время получили нынешние предатели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.