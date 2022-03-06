RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо, - голова Миколаївської ОГА

Автор: Людмила Жукова

Будь – які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо, а окупанти не розуміють, що жодних шансів у них немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні і в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і так далі. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає – будь – які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо", - сказав Кім.

За його словами, загроза захоплення міста ще зменшується.

"Війна об'єднала проти Росії. Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Всі в строю, всі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції тільки зміцнюються", - додав голова ОДА.

"Тепер z розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сил. Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - резюмував Кім.

Читайте також про те, що зараз відбувається в Миколаєві і всі оперативні новини про ситуацію в місті.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв