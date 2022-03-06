Будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо, - голова Миколаївської ОГА

Будь – які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо, а окупанти не розуміють, що жодних шансів у них немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"У мене є така думка. Судячи з того, що відбувалося в Херсоні і в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адмінперсонал, фіктивний референдум і так далі. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає – будь – які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо", - сказав Кім.
За його словами, загроза захоплення міста ще зменшується.
"Війна об'єднала проти Росії. Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Всі в строю, всі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції тільки зміцнюються", - додав голова ОДА.
"Тепер z розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сил. Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - резюмував Кім.
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