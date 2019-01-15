На будь-який смак: синоптики розповіли, якою буде погода 16 січня

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У деяких регіонах нічна температура повітря опуститься до дев'яти градусів морозу

У середу, 16 січня в Україні будуть складні погодні умови, так як у кількох регіонах очікуються сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході України холодно буде тільки вночі. У Луганській і Донецькій області очікується -6 -8 градусів, у Дніпрі, Полтаві та Харкові до -9 градусів. Вдень синоптик обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря від 0 до -3 градусів.

У південних областях без опадів, можливо вдень вигляне сонце. Вночі в Одесі -5 -7 градусів. У Херсоні та Миколаєві -6 -8 градусів. Вдень від -1 до +2 градусів.

У Криму сонячно, опади не прогнозуються. Вночі -4 -6 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

На півночі країни без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі від -6 до -8 градусів, вдень -1 -3 градуси.

Західні області накриють сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Нічна температура в регіоні складе -2 -3 градуси, вдень очікується від 0 до +3 градусів.

У центральній частині буде сухо. Вночі очікується мороз, -6 -9 градусів, вдень від -1 до -3 градусів.

У столиці 16 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень синоптики прогнозують -1 -3 градуси, вночі температура опуститься до -5 -7 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик повідомила про те, яка погода очікується на Водохреще в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень.