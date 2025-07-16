Люблинский треугольник договорился о встрече на уровне президентов в Киеве
Министры иностранных дел государств-участников Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) 16 июля встретились в Люблине. Главы МИД договорились организовать встречу президентов в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Люблинского треугольника.
Главы МИД Украины, Литвы и Польши - Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский - встретились в Люблине по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Во время встречи стороны выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов Украины, Литвы и Польши в Киеве. Также договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве.
Стоит отметить, что если встреча трех президентов состоится, то участие в ней от Польши, вероятно, будет принимать уже новый президент Кароль Навроцкий, который вступит в должность в начале августа.
Люблинский треугольник
Люблинский треугольник основали в 2020 году как формат трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной для углубления регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.
Напомним, в 2023 году во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.
Лидеры трех государств подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.
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