Будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія нас захищає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться накопичення російських військ біля українських кордонів. За його словами, це пов'язано з тим, що українців захищає неабияка армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення президента.

"Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає", - сказав глава держави.

Нагадаємо, за останніми даними, поблизу кордонів України перебувають понад 100 тисяч російських військових. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що це не можна називати великим скупченням.

Крім того, за словами Данілова, найближчим часом відкритого вторгнення Росії в Україну не очікується, про що кажуть різні фахівці.

Додамо, цього тижня відбулася телефонна розмова президентів США та Росії, в ході якої американський лідер закликав Москву до деескалації, інакше будуть наслідки.