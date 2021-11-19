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Будь-яка агресія матиме наслідки: США попередили Росію через її маневри біля України

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки стурбовані продовженням нарощення російських військ поруч з кордоном України. Попереджають Кремль про серйозні наслідки у разі агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова тимчасової перевіреної у справах США в Україні Крістіни Квін в інтерв'ю для "Суспільного".

За словами Квін, також Штатам не подобаються агресивні заяви президента Росії Володимира Путіна й інших високопосадовців Кремля, у яких вони знецінюють суверенітет та територіальну цілісність України.

"Я також хочу сказати, що ми занепокоєні не тільки через нарощення військ, але і через агресивні заяви президента Путіна та інших російських високопосадовців. У великій кількості подібних заяв йдеться про те, що Україна – не незалежна держава, не має права вирішувати за себе, за свої майбутні союзи, й про те, що Україна не має власну територіальну цілісність, щоб її захищати", - заявила Квін.

На думку тимчасової перевіреної у справах США в Україні, відповідні заяви є дестабілізуючи фактором. Водночас будь-яка агресія з боку Росії - матиме серйозні для країни наслідки.

"Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку буде мати наслідки", - додала Квін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у Кремлі відповіли, чи планує Росія вторгнення в Україну.

Водночас генеральний секретар НАТО закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України.

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