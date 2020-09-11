ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ляшко заявив, що йому не соромно за введення жорсткого карантину в березні

Автор: РБК-Україна

Нинішня система охорони здоров’я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система наразі готова надавати допомогу всім хворим на COVID-19, хто її потребує.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що йому ніколи не буде соромно за запровадження у березні жорсткого карантину.

“Березень, квітень - ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров’я. Їх системам охорони здоров’я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, всі країни застосовують безпрецедентні заходи... Чи буде мені соромно? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні ввели карантинні обмеження”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX, вакцини від коронавірусу вистачить тільки для 20% населення України.

В Україні за минулу добу зафіксували 2582 нових випадків коронавірусу, найбільше заражень в Харківській області, Києві, Тернопільській і Львівській областях.

Також у матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах" повідомлялося, що зараз новий "локдаун" по всій країні не реалістичний.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантинВиктор ЛяшкоКоронавірус