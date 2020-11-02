Ляшко про захворюваність COVID-19: динаміка показує, що зима буде складною

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Взимку ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться. Відповідні висновки роблять в Міністерстві охорони здоров'я виходячи з динаміки захворюваності.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він заявив, що зараз викликає занепокоєння динаміка захворюваності в європейських країнах.

"Зима буде важкою і про це свідчить динаміка, яку ми маємо. Наприклад, Франція, де фіксують 50 тисяч випадків в день. Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо до якого рівня підніматиметься кількість хворих", - сказав Ляшко.

Санлікар додав, що ситуація в Україні погіршилася після того, коли люди повернулися з відпусток і розпочався навчальний процес.

"Змінилася соціальне середовище, в якому люди були три літніх місяці ... Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і не прогнозований", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомляла, що ситуація з коронавірусом в Україні покращиться ближче до березня.

Також РБК-Україна писало, що при 20 тисячах нових випадків коронавірусу в Україні можуть ввести локдаун. При такій кількості добових заражень в країні заповняться всі лікарняні ліжка.