В Україні ситуація з коронавірусом покращиться ближче до березня, - лікар-інфекціоніст

Фото: Ольга Голубовська (РБК-Україна)

В Україні в найближчі кілька місяців чекають зростання захворюваності коронавірусом. Ситуація покращиться ближче до березня.

Про це на брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, коронавірус є тривалим захворюванням. Пацієнти, які перехворіли COVID-19, до місяця можуть перебувати на лікарняному листі.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає - можливо ситуація дещо покращиться", - сказала Голубовська.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Голубовської, близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання коронавірусом. Всього таких стадій три і вони не мають нічого спільного з грипом.

Нагадаємо, за добу в Україні вперше виявили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли вже майже 323 тисячі осіб.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при подальшому зростанні захворюваності COVID-19 в Україні може не вистачити медпрацівників.