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Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 16:28
Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусной болезнью. Ранее он получил первую дозу вакцины Covishield.

Об этом он написал в Facebook.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - пояснил главный санврач.

По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что будет находиться на больничном до отсутствия:

  • клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;
  • клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты забора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;
  • клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

    Напомним, 2 марта замглавы Минздрава получил прививку от коронавируса. Ляшко был привит COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

    Как писало РБК-Украина, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

    Кроме того, вакцину от коронавируса ввели и президенту Владимиру Зеленскому. Его вакцинировали на Донбассе.

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