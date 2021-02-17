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Ляшко про спалах захворюваності COVID на Прикарпатті: ситуація майже критична

Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ситуацію із захворюваністю COVID-19 в Івано-Франківській області майже критичною. У зв'язку з цим в області планують розгорнути додатково 600 лікарняних ліжок для COVID-пацієнтів.

Про це під час візиту в Івано-Франківську область заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області, я б сказав, майже критичною", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що в області виконувалися всі доручення уряду. Щоб вирішити ситуацію з заповненістю лікарень, в області планують ввести ще 600 лікарняних ліжок, які будуть мати централізований доступ до кисню, а поруч з ними буде чергувати підготовлений персонал.

Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко заявила, що в центральній міській лікарні пацієнти лежать вже в коридорах.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 4 286 нових випадків коронавірусу. При цьому найбільше заражень в Івано-Франківській області - 646. У Чернівецькій області, що друга за кількістю виявлених нових випадків COVID - 386.

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Новини України Івано-ФранківськКоронавірус
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