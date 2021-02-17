UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко о вспышке заболеваемости COVID на Прикарпатье: ситуация почти критическая

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве здравоохранения назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Ивано-Франковской области почти критической. В связи с этим в области планируют развернуть дополнительно 600 больничных кроватей для COVID-пациентов.

Об этом во время визита в Ивано-Франковскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области, я бы сказал, почти критической", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в области выполнялись все поручения правительства. Чтобы решить ситуацию с заполненностью больниц, в области планируют ввести еще 600 больничных коек, которые будут иметь централизованный доступ к кислороду, а рядом с ними будет дежурить подготовленный персонал.

Напомним, ранее начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко заявила, что в центральной городской больнице пациенты лежат уже в коридорах.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 4 286 новых случаев коронавируса. При этом больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 646. В Черновицкой области, которая вторая по количеству выявленных новых случаев COVID - 386.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-ФранковскКоронавирус
Читайте также
Украину делят на новые карантинные зоны: что изменится с 24 февраля
Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлят до 30 апреля: что это значит
Прогноз погоды