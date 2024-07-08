Ляшко рассказал о последствиях обстрела "Охматдета": более 50 раненых

Погибла врач

Он рассказал, что врач Светлана Лук’янчук, которая погибла во время ракетного удара, помогала эвакуировать пациентов. Ее задело взрывной волной.

Количество пострадавших

По словам Ляшко, медработники во время этой атаки смогли сделать все, чтобы количество жертв было меньше.

"Мы имеем более 50 раненых. Из них два медработника тяжело ранены. Более 40 медработников получили ранения разной степени. Также мы имеем раненых среди пациентов, сейчас мы четко знаем о семи раненых детей. Их жизням ничего не угрожает", - заявил министр.

Эвакуация

Ляшко отметил, что основной целью была эвакуация пациентов, которые находятся на аппаратах жизнеобеспечения и не могут функционировать без помощи.

"Мы эвакуировали более 600 пациентов. Из них более 100 - в другие заведения здравоохранения, в том числе в реанимационные отделения, отделения, где проводится онкогематология", - добавил глава Минздрава.

При этом, по его словам, команда "Охматдета" разъехалась по больницам, чтобы предоставлять медицинскую помощь. Эвакуировать пациентов за границу необходимости нет.

Ляшко подчеркнул, что сейчас оценивают убытки в результате российской атаки. И с завтрашнего дня планируется запустить первый корпус больницы, который является основным.

Уникальная лаборатория

Глава Минздрава опроверг информацию о том, что в результате обстрела была разрушена единственная в Украине лаборатория диагностики онкогематологических болезней. Она отключена от сети и сейчас обсуждается вопрос ее перезапуска на базе других лабораторий.

Разбор завалов

При этом, как отметил на этом же брифинге министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, под завалами могут быть двое взрослых.

Глава МВД добавил, что во время атаки все дети в корпусе диализа находились в укрытии, как и в других корпусах. Всего в Киеве погибли 25 человек.