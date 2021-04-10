Ляшко розповів, скільки COVID-госпіталізацій на добу може витримати медична система
Найбільша кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 в Україні була зафіксована 6 квітня. У цей день в лікарню потрапили 5587 осіб.
Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, медична система може витримати ще в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів на добу.
"При таких цифрах система охорони здоров'я буде йти по краю леза. Зараз у березні-квітні у нас середній показник був 4-5 тисяч госпіталізацій щодня. У кінці лютого - на початку березня кількість госпіталізацій значно перевищувала число виписок з лікарень. Станом на останній тиждень квітня кількість госпіталізацій і виписок майже зрівнялася. Госпіталізацій більше на 5-10%", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Тільки в п'яти областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус.
Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 9 квітня, в Києві від коронавірусу померла 51 особа. Це найбільша кількість за добу з початку пандемії.