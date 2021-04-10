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Ляшко рассказал, сколько COVID-госпитализаций в сутки может выдержать медицинская система

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 17:06
Ляшко рассказал, сколько COVID-госпитализаций в сутки может выдержать медицинская система Фото: медицинская система может выдержать до 6,5 тысячи госпитализаций в сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Самое большое количество госпитализаций больных COVID-19 в Украине было зафиксировано 6 апреля. В этот день в больницу попали 5587 человек.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, медицинская система может выдержать еще в среднем 6-6,5 тысяч пациентов в сутки.

"При таких цифрах система здравоохранения будет идти по краю лезвия. Сейчас в марте-апреле у нас средний показатель был 4-5 тысяч госпитализаций ежедневно. В конце февраля - в начале марта количество госпитализаций значительно превышало число выписок из больниц. По состоянию на последнюю неделю апрелю количество госпитализаций и выписок почти сравнялось. Госпитализаций больше на 5-10%", - сказал Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Только в пяти областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов, больных коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это наибольшее число за сутки с начала пандемии.

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