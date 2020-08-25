Ляшко розповів, чи можуть на місцях викривляти дані про хворих COVID-19

Державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я і на них місцева влада впливати не може. А частка тестування в комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, говориться в матеріалі "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

За його словами, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати.

"Тобто є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", - пояснив він.

Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу у випадках коронавірусної хвороби, також не зацікавлені в тому, щоби спеціально "накручувати" число пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування в залежності від кількості створених бригад.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили спад кількості хворих на коронавірус на вихідних.

Зазначимо, в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу.