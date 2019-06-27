Ляшко розкритикував "нові обличчя" Зеленського

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував кадрові пропозиції президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Ляшка у соцмережі Facebook.

Зокрема, Ляшко звернув увагу на кандидатуру на посаду Луганської областної державної адміністрації Віталія Комарницького.

"Щоб ви знали: запропонований Зеленським і погоджений урядом на посаду голови Луганської ОДА Віталій Комарницький був депутатом Луганської облради від партії регіонів і у березні 2014 році голосував за звернення облРади “по допомогу до братнього народу Російський Федерації у разі подальшої ескалації конфлікту”. Отакі нові обличчя!", - написав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у закритому режимі проведе співбесіди з кандидатами Зеленського на голів обласних державних адміністрацій.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів ОДА, внесених від Офісу Зеленського. Серед пропозицій Зеленського, зокрема, фігурував Віталій Комарницький.