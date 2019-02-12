Ляшко намагається не допустити тарифної євроколонізації України, - політолог

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

В тарифному питанні треба діяти радикальними методами, упевнений Карасьов

Прагнення президента і уряду до рівності внутрішньої та європейської цін на газ переслідує єдину мету – зробити рентабельною для європейських газових інвесторів видобуток українського газу за рахунок зубожіння більшої частини населення країни. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, експерт заявив про спроби української влади в черговий раз "накрутити" ціни на газ внутрішнього видобутку, що, на його думку, автоматично потягне за собою зростання тарифів ЖКГ.

"МВФ і ЄС хочуть зробити так, щоб видобуток українського газу став рентабельним для європейських компаній за рахунок збіднення основної маси українців. Високі тарифи лягають на плечі людей і призводять до їх зубожіння. По факту, простий український громадянин повинен оплачувати прибутки європейських газових інвесторів. З іншого боку, це зовсім не шлях України до євроінтеграції, в чому нас хочуть переконати як зовнішні партнери, так і доморощені підручні західних інвесторів. Фактично, зростання цін на газ, означає євроколонізацію України", - підкреслив експерт.

Карасьов зазначив також, що зупинити подальше зростання вартості газу і тарифів на житлово-комунальні послуги більш ніж реальне. Однак для цього, всій опозиції необхідно підтримати лідера Радикальної партії Олега Ляшка і зайняти принципово жорстку позицію по даному питанню, вважає експерт.

"Дуже правильно роблять ті політики, зокрема – Олег Ляшко, який ставить питання про те, що необхідно і можна в певних межах знизити ціни на газ, а стало бути зняти і тягар комунальних тарифів з населення, який як зашморг душить людей. В даному питанні треба діяти радикальними методами – протестами, блокуванням трибуни парламенту, що і робить Ляшко, економічними розробками і тиском на уряд. Важливо, щоб до цієї теми долучилися й інші опозиціонери. У будь-якому разі, сьогоднішня ситуація говорить про те, що влада так просто вже не відкрутитися. Радикальна партія вже не дозволить уряду і президенту так легко продовжувати процес евроколонизации країни. Справжню євроінтеграцію не повинен оплачувати простий українець", - зауважив політолог.

Нагадаємо, 5 лютого фракція Радикальної партії заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи відставки керівництва НАК "Нафтогаз Україна", зниження ціни на газ для населення і житлово-комунальних тарифів.