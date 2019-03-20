Ляшко намагається не допустити соціального вибуху, домагаючись відставки Коболєва, - експерт

Фото: Олег Ляшоко (rada.gov.ua)

Експерт схвалив скандал Ляшка на засіданні Кабміну

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов назвав дії Олега Ляшка сьогодні, 20 березня, в Кабміні, дуже оперативними і правильними. Про це експерт сказав у коментарі журналістам.

"Ляшко правильно робить. Час розмов і домовленостей з приводу мільйонних зарплат і премій чиновників, у тому числі Коболєва, пройшло. Треба діяти. Інакше українське суспільство не зрозуміє, на яких підставах Кабмін продовжує контракт з Коболєвим. Скільки можна? Протягом останніх місяців, ще до початку виборчої кампанії, все суспільство обговорює непомірні й цинічні преміальні Коболєва, захмарні завищені тарифи. Прості люди стогнуть під гнітом непомірних тарифів, не можуть платити, збільшуючи суми прострочених платежів. І незважаючи на це, Кабмін продовжує Коболєва контракт! Гройсман публічно обіцяв провести конкурс на посаду глави "Нафтогазу"! З цієї причини, такі гнійники - тарифні, нафтогазові, коболевские, потрібно безжалісно розкривати і переходити від розмов і умовлянь до рішучих дій. Інакше все це закінчиться вже не розкриттям гнійників, а серйозним соціальним вибухом", - сказав Карасьов.

У середу, 20 березня, Олег Ляшко зі своїми партійцями зайшли на засідання Кабінету міністрів. Радикали вимагали від Гройсмана "стримати своє слово і провести відкритий конкурс, повернути в державний бюджет незаконно отриману і виведену в офшори Коболєвим премію в розмірі 1 млрд 395 млн грн, скасувати минулорічне рішення уряду про підвищення тарифів на газ для населення, скасувати космічні зарплати чиновників "Нафтогазу".

"Скасувати своє рішення про підвищення цін на газ! Через ваші дебільні рішення зростання заборгованості населення за ЖКГ склав 30 мільярдів гривень! Ви не маєте права продовжувати контракт з Коболєвим до тих пір, поки він не поверне мільярдну премію в бюджет, яку він вже вивів в офшори. Не може бути такого, щоб чиновники отримували зарплати за 800 тисяч. Ви як уряд зобов'язані вирішити ці питання, але ви нічого не робите!", - заявив Ляшко.