Ляшко прокоментував можливість відновлення виробництва вакцини в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма щодо відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона перебуває на затвердженні.
Про це він сказав в програмі "Право на владу".
Водночас він підкреслив, що це складний процес і, наприклад, для виробництва мРНК-вакцини методом локалізації і синтезу в Україні немає потужностей.
"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 мільйонів в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив Ляшко.
Напередодні Ляшко повідомив, що першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.