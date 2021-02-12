Ляшко прокомментировал возможность возобновления производства вакцины в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.
Об этом он сказал в программе "Право на власть".
В то же время он подчеркнул, что это сложный процесс и, например, для производства мРНК-вакцины методом локализации и синтеза в Украине нет мощностей.
"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", - пояснил Ляшко.
Накануне Ляшко сообщил, что первой в Украине может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.