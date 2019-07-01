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Ляшко закликав Раду захистити українських дітей

Новини » Політика    01.07.2019 - 15:28
Ляшко закликав Раду захистити українських дітей
Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко закликав звернути на кількість злочинів щодо дітей

Парламент не може закривати очі на збільшення кількості злочинів стосовно дітей. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на погоджувальній раді в парламенті, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.  

На думку нардепа, потрібно невідкладно прийняти його законопроект про реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію.

"Минулого тижня в Україні 12 малолітніх дітей знову стали жертвами сексуального насильства. Загалом за 6 місяців майже 200 діточок стали жертвами педофілів, сексуальних нападів, знущань і принижень. Більше 2 років тому ми подали закон про хімічну кастрацію педофілів і про відкритий реєстр педофілів. 8-го числа ми проведемо позачергове засідання парламенту, приймемо ці закони і, нарешті, кожен, хто подумає нападати на наших дітей, знатиме, що існує відповідальність і його прізвище буде відомо всій країні", - підкреслив Ляшко.

Він також закликав депутатів забути про інші політичні питання чи розбіжності і захистити українських дітей.

"Я дякую всім народним депутатам з усіх фракцій, які підписалися під нашою ініціативою про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради 8-го липня. Я дуже сподіваюся, що за завтра-післязавтра ці підписи будуть зібрані і в наступний понеділок ми приймемо ці закони. Я вважаю, що політичні питання, які тут обговорюються, дуже важливі, але життя дитини, яку ґвалтують в дитинстві і цим перекреслюють все життя - важливіше за будь-які політичні питання", - підсумував парламентар.

 

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