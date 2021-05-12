Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію від COVID позачергово

Головний санітарний лікар відзначив, що сьогодні прищеплюються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався позачергово, а люди, які були записані не отримали вакцину - будуть розглянуті й будуть проводитися службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку МОЗ надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Ляшко підкреслив, що минулого тижня без попередження проїхав по кабінетах щеплень в Одеській області.

"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається прозвон. Я особисто не бачив у пунктах щеплень людей молодше 65", - сказав заступник міністра.