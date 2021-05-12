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Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди

Автор: Юлия Струк

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID вне очереди. По его словам, по факту таких действий будут проводить служебные проверки.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

Главный санитарный врач отметил, что сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

"Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко это проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину - будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки", - отметил замминистра.

По информации, которую Минздраву предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве.

"Мы все проверим через нашу систему", - добавил он.

Ляшко подчеркнул, что на прошлой неделе без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области.

"Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65", - сказал замминистра.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели.

Как писало РБК-Украина, 16 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что подписал приказ об отмене вакцинации публичных лиц вне очереди.

Кроме того, в конце апреля в Минздраве призвали украинцев сообщать о случаях прививания вне очереди людей, которые не подпадают под 1 и 2 этапы вакцинации.

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Новости Украины вакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавирус