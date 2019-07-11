Ляшко поговорив з Нетаньяху в Єрусалимі про газ та землю

Прихід в Україну ізраїльських газодобувних компаній дозволить здешевити газ і знизити тарифи для українців, а ізраїльський досвід в аграрному секторі непогано було б взяти на озброєння і нашої влади. Про це говорили в Єрусалимі лідер Радикальної партії Олег Ляшко з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Лідер Радикальної партії на день злітав в Ізраїль і провів продуктивну зустріч з прем'єром країни. Політики обговорили, як поглибити економічне співробітництво і зробити його взаємовигідним для обох країн. Зокрема, обговорювали створення зони вільної торгівлі та доступ ізраїльських компаній до українського газового ринку, який "блокується через корупцію".

"Сьогодні ізраїльські компанії не можуть зайти на український ринок, там монополія. Якісь компанії за хабарі купують ліцензії, потім перепродують їх, а платять за цю корупцію українці. Заведення ізраїльських компаній на ринок газу в Україні дасть можливість знизити ціни на газ, створити конкуренцію, скасувати монополію корупціонерів і, як наслідок - українці будуть платити менше за комуналку", - зазначив Ляшко після зустрічі.

Торкнулися політики і питання ринку землі, який збирається ввести українська влада. Ізраїльський прем'єр зазначив, що у них в країні землю не продають, а дають своїм фермерам заробляти. Так повинно бути і в Україні, вважає Ляшко.

"В Ізраїлі землю ніхто не продає, але при цьому в країні успішно розвивається сільське господарство за рахунок державної підтримки. Для ізраїльських сільгоспвиробників розроблені потужні програми лізингу, вони можуть без відсотків брати техніку в кредит під державні гарантії та розвивати підприємства. Так само повинна робити українська влада, а не продавати землю в обмін на чергові кредити, які треба буде віддавати", - зазначив Ляшко.

Збіглися позиції ізраїльського і українського політиків і у питанні безпеки: обидва проти будь-якого зовнішнього втручання у справи країни.

"Коли є зовнішнє втручання - військові конфлікти важче врегулювати. Тому для нас надзвичайно важливо відновити контроль над кордоном. Так само, як Іран підтримує палестинських терористів, росіяни постачають зброю для сепаратистів на Донбасі. Щоб зупинити війну - треба прибрати російську техніку і зброю, перекрити кордон і поставити там миротворців, а краще - наших прикордонників. Тут в Ізраїлі є чому повчитися", - розповів Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ в черговий раз підняв питання про визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору геноцидом українського народу і висловив надію на позитивне вирішення цього питання.

Ізраїльський прем'єр залишився задоволений зустріччю і подякував представників України за дружбу.

"Було дуже приємно прийняти цю українську делегацію. У наших країн хороші дружні відносини. Ми також хочемо, щоб ратифікували угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Це потрібно і Ізраїлю, і Україні. Велике спасибі за дружбу", - зазначив Нетаньяху.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Олег Ляшко зазначив, що Ізраїль може стати прикладом для України, як треба боротися за свою незалежність, розвивати економіку і підтримувати високі соціальні стандарти навіть в умовах війни.

Як відомо, Ляшко не в перший раз жорстко відстоює інтереси України на міжнародній арені. На останній сесії ПАРЄ в Страсбурзі він боровся за те, щоб не допустити повернення російської делегації в обмін на гроші . І хоч санкції з РФ в результаті зняли, завдяки Ляшко європейці побачили, що Україна без бою не здається.