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Ляшко планує скасувати дозвіл на роботу ринків під час карантину

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 06:16
Ляшко планує скасувати дозвіл на роботу ринків під час карантину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Постанова, яка дозволяє роботу ринків під час карантину, втратить чинність 14 квітня

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про скасування постанови №5 від 30 березня “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) у місцях торгівлі”. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, передає РБК-Україна.

Документ втратить чинність з 14 квітня.

"Ми розуміли питання, чому ми дозволяємо відкривати ринки, оскільки це впливало на ціни, які були в супермаркетах, і це збільшувало доступність до більш дешевих продуктів харчування. Впродовж дії цієї постанови були виявлені зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антисанітарних умовах. Ми маємо шалені порушення. З 14 квітня моя постанова, котра прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана як така, що втратила чинність. Ми не будемо з цим працювати, здорового глузду немає. Як і з доступом до храмів. Чомусь ми думаємо, що пронесе”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо,робота продуктових ринків була заборонена відповідно до карантинних заходів, прийнятих Кабінетом міністрів для боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.

Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованый на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.

Зазначимо, що Ляшко припускає, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримуванні епідемії COVID-19 завдяки карантину.

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