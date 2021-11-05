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Ляшко визначився з головою НСЗУ: хто отримає посаду

Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Глава МОЗ рекомендував Кабінету міністрів призначити на посаду Наталію Гусак.

Про це розповів міністр на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко визначився з кандидатурою Гусак на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу на даний пост. Вона була одним з трьох кандидатів.

"Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації", - пояснив свій вибір міністр.

Зазначимо, що Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях Програми ULEAD з Європою.

Нагадаємо, в середині липня Кабмін призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконуючим обов'язки голови НСЗУ.

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Віктор ЛяшкоНСЗУ