Ляшко визначився з головою НСЗУ: хто отримає посаду

Ляшко визначився з кандидатурою Гусак на посаду голови НСЗУ за результатами конкурсу на даний пост. Вона була одним з трьох кандидатів.

"Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому і за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак, яка є сьогодні заступником голови Чернівецької обласної держадміністрації", - пояснив свій вибір міністр.

Зазначимо, що Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступником голови Чернівецької ОДА. Вона курирує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях Програми ULEAD з Європою.