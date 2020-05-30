Ляшко назвав причини великої кількості хворих на коронавірус медиків

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Пандемія показала неготовність інфекційної служби в Україні

Медики складають 20% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні. Такий високий показник пов'язаний з низкою різних факторів.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Ляшка, випадки інфікування медиків були в багатьох країнах світу, але для України 20% - це великий показник. Така кількість хворих медиків пов'язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях.

Головний санлікар наголосив, що реєстрація захворювань всередині лікарень в Україні перебувала нижче європейського рівня, що також вплинуло на кількість випадків коронавірусу серед медиків.

Крім того, у медзакладах не було чіткого зонування на небезпечні та безпечні зони, не було алгоритму виходу з інфекційних боксів та входу в ординаторські та не проводилася необхідна дезінфекція.

При цьому, як розповів Ляшко, в одній з лікарень Закарпатської області не було зафіксовано жодного інфікованого коронавірусом медика.

"Я був в одному з закладів, де головний лікар, він ще працював у військовій хірургії, він знає, як це", - додав він.

Зазначимо, за офіційними даними МОЗу, в Україні захворіли на коронавірус понад 4 тисячі медичних працівників.

Станом на 30 травня в Україні зафіксовано понад 23 тисячі випадків коронавірусу, лише за минулу добу виявили майже 400 хворих.

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Автор: Дмитро Левицький