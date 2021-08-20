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Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину

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П'ятниця 20 серпня 2021 10:46
Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину Фото: Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко переконаний, що вакцинуватися потрібно саме зараз. Найкращою вакциною віз COVID-19 є та, яка доступна на даний час для щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшка, який транслювався у Youtube.

"Найкраща вакцина та, яка поруч", - сказав він.

За його словами, не треба зволікати з вакцинуванням.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видані дозволи ВООЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, в Україні поки немає необхідності в примусовій вакцинації від коронавірусу. За його словами, зараз більшість дорослого населення готові зробити щеплення добровільно.

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