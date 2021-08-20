Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину
Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко убежден, что вакцинироваться нужно именно сейчас. Лучшей вакциной виз COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко, который транслировался в Youtube.
"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.
По его словам, не надо медлить с вакцинированием.
"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - добавил Ляшко.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко сказал в интервью РБК-Украина, в Украине пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса. По его словам, сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.