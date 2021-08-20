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Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину

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Пятница 20 августа 2021 10:46
Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину Фото: Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко убежден, что вакцинироваться нужно именно сейчас. Лучшей вакциной виз COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко, который транслировался в Youtube.

"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.

По его словам, не надо медлить с вакцинированием.

"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - добавил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко сказал в интервью РБК-Украина, в Украине пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса. По его словам, сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

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