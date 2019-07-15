Ляшко категорично проти скасування мораторію на вивезення лісу

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко зазначив, що Україна – не сировинна колонія

Народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко категорично виступив проти скасування мораторію на вивезення лісу. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

"Проблема не в мораторії. Проблема в тому, що контрабанду "кришують" ті, хто має з нею боротися: митники, СБУшники, прокурори. Тому влада, коли розповідає про те, що потрібно скасувати мораторій на вивіз лісу через контрабанду, хай бореться з нею. Контрабанда лісу – це не голка в стозі сіна. Її перевозять у вагонах і лісовозах. Перекрийте залізниці, закрийте дороги на митниці. Їх не так багато. Контрабанду везуть на західному напрямку – це 5-10 постів. Виставте і закрийте. Але вони цього не роблять, тому що гроші від контрабанди йдуть їм у кишеню", – сказав політик.

Крім того, підкреслив він, ті, хто виступає за скасування закону про заборону вивозу лісу, позбавляє роботи десятки тисяч українців і підставляє інвесторів, які повірили зміни, ініційовані Радикальною партією.

"Тобто, фактично, – це продовження політики сировинної колонізації України. Ми пропонуємо зараз навпаки посилити дію мораторію. Зокрема передбачити – на кожну вирубану деревину дві посадити натомість. А не так, що вирубують, а потім чекають, доки держава профінансує нові вирубки", – обурився парламентарій.

"У великій європейській країні Швеція найбільше підприємство, яке торгує лісоматеріалами, – це ІКЕА. Так ось, у Швеції неможливо зрубати жодного дерева. Найбільше у світі підприємство, а дерева у себе не рубають. А чому? А тому, що є на світі дурні українці, які задарма все віддадуть. Я не дам, щоб хтось нас вважав дурнішими", – додав Ляшко.

Нардеп також підкреслив, що збереження мораторію на вивіз лісу з України – це робочі місця для наших людей, оскільки саме він дозволив створити сотні нових підприємств. І зараз противники обмежень хочуть закрити і ліквідувати ці компанії.

"Експорт лісу – це так само, як експорт зерна. За останні сім років Україна втричі збільшила вивіз зерна, але селяни багатшими не стали – вони стали біднішими. Тому що експортувати треба не ліс і зерно, а продукцію з дерева, борошно, крупи, макарони. Створювати додану вартість і робочі місця. Тому, коли влада сьогодні говорить, що треба продавати землю, ліс вивозити необроблений, це політика, яка ніколи не дозволить подолати бідність в Україні, відновити економіку. Це політика, яка ніколи не дозволить відмовитися від кредитів. Тому що сировину продають дешево і не дають можливості встати на ноги", – пояснює Ляшко.

Він зазначив, що його політсила пропонує зовсім інший підхід: переглянути умови співпраці з МВФ і з Європейською комісією; переглянути угоди та скасувати ті, які змушують з України вивозити сировину; збільшити квоти на постачання готової української продукції в країни ЄС і далі.

"Це дасть українцям можливість більше заробляти, щоб не позичати, не жебракувати, щоб бути реально незалежними і гідно жити", – резюмував лідер РПЛ.