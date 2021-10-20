ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ляшко хоче звільнити керівника охорони здоров’я Запоріжжя: причина

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 20 жовтня 2021 10:41
Ляшко хоче звільнити керівника охорони здоров’я Запоріжжя: причина Фото: голова МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя. Таке рішення він прийняв після робочої поїздки в Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За його словами, система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень. В середньому це 220 -250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації.

"На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом", - повідомив він.

За вчорашній день і в Запоріжській області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тисяч.

"І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Запорізькій області зробили рекордну кількість щеплень після потрапляння регіону в "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Віктор Ляшко
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу