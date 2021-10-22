Ляшко про COVID-статистику в Україні: кожні 2-3 тижні кількість випадків подвоюється

Україна зайшла в чергову осінньо-зимову "європейську" хвилю зростання рівня захворюваності на COVID-19. Кожні 2-3 тижні кількість випадків коронавірусу в Україні подвоюється.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію брифінгу .

За його словами, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд. І , Ляшко вважає, він не буде останнім. Так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" та кількість госпіталізацій.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється", - заявив він.