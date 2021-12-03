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Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:43
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра в кулуарах.

Ляшко повідомив, що на наступному тижні буде засідання комісії, де будуть розглядати це питання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.

Які регіони зараз в "червоній" зоні

Цю зону охоплюють 18 областей та Київ:

  • Херсонську,
  • Одеську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Сумську,
  • Миколаївську,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Івано-Франківську,
  • Київську,
  • Луганську,
  • Хмельницьку,
  • Чернігівську,
  • Львівську,
  • Волинську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку.

Нагадаємо, у Київській школі економіки пояснили, чому області не виводять з "червоної" зони, попри стабілізацію показників.

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Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
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