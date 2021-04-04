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У Львівській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни, є постраждалий

Новость на русском → Конотопи, Неділя 04 квітня 2021 13:50
У Львівській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни, є постраждалий Фото: у Львівській області чоловік підірвався на боєприпасі (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області вибухнув боєприпас часів Другої світової війни. В результаті чоловіка госпіталізували з множинними пораненнями.

Про це повідомляє "Львівський портал".

Інцидент стався в селі Конотопи Червоноградського району. Там місцевий 33-лений житель у дворі власного будинку розбирав боєприпас часів Другої світової війни і під час розбору стався вибух.

Через це чоловік має поранення нижньої щелепи, йому майже відірвало кисть лівої руки, а також медики зафіксували множинні осколкові поранення грудної клітини, живота і стегна.

З місця події вилучили 92 порожні гільзи, 42 предмети, схожі на боєприпаси і 21 предмет, схожий на снаряди до боєприпасів часів Другої світової війни. Поліція проводить слідство за фактом вибуху.

Нагадаємо, раніше в Одесі стався вибух. В результаті інциденту в багатоквартирному будинку є постраждалі.

Зазначимо, в Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку

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