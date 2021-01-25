У Львівській області вперше підтвердили випадок хантавірусу

У Львівській області вперше підтвердили випадок зараження хантавірусом. Хворобу підтвердили в мешканця Дрогобицького району.

Про це розповіла головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Тімко, передає Zaxid.net.

Чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м’язах, що свідчило про ймовірну геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Як пояснила Тімко, ця лихоманка викликається хантавірусом.

Після цього в чоловіка відібрали аналізи для дослідження та відправили в лабораторію Києва. Лабораторія підтвердила, що чоловік інфікувався хантавірусом. Де саме сталося зараження, невідомо, але хворий бачив у своєму домогосподарстві щурів, які є переносниками цього вірусу. Пацієнта вже виписали з лікарні.

"Досі такого захворювання у Львіській області не було", - сказала Тімко.

Зазначимо, заразитися хантавірусом можна через контакти із щурами або вдихання випарів від виділень гризунів. Хантавірус дуже рідко передається від людини до людини.

Нагадаємо, минулого березня в Китаї зафіксували першу смерть від хантавірусу. Від хвороби помер чоловік з китайської провінції Юньнань. Смерть настала, коли заражений повертався на роботу в автобусі.

Крім того, в середині листопада хантавірус добрався до Європи. Перший випадок зараження людини хантавірусом в ЄС підтвердили в Німеччині.