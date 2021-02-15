У Львівській області звільнили директора лікарні, де померли два пацієнта на ШВЛ

У Львівській області звільнили директора Жовківської районної лікарні, де двоє пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ, померли через відключення електропостачання. Інцидент стався у листопаді минулого року.
Про це повідомив мер Жовкви Олег Вольський в Facebook.
За його словами, директор лікарні покинув свій пост в понеділок, 15 лютого.
"У відповідності з виданими мною розпорядженням - з 15 лютого 2021 Шевців Ігор Євгенович звільнений з посади директора КНП "Жовківська лікарня". Наступний етап - проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про яке повідомимо пізніше", - написав він.
У тексті розпорядження зазначається, що з Шевцивым достроково расторгнули контракт "згідно поданої заяви".
Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року у місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнти, які перебували на апаратах ШВЛ. У зв'язку з подією поліція порушила кримінальну справу.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуацію у Жовківській лікарні урядова комісія перевірить. Степанов додав, що лікарі установи намагалися врятувати пацієнтів.
Додамо, що урядова комісія підозрювала керівництво медзакладу у недбалості.