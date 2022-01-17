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У Львівській області за добу травмувалися 5 лижників, серед них 4 дітей

Автор: Анна Полисученко

За 15 січня у Львівській області під час катання на лижах травмувалися п'ятеро туристів. Серед постраждалих - четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На горі Тростян травмувалися двоє дітей 2007 та 2013 років народження.

Другий інцидент стався на горі Високий Верх. Там травмувалися двоє туристів-лижників, серед яких дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік травмувалася дитина 2007 року народження.

Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу і спустили їх до підніжжя гір, після чого передали медикам.

Раніше ми писали, що у Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус: постраждали діти

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Львівська область