У Львівській області за добу травмувалися 5 лижників, серед них 4 дітей

За 15 січня у Львівській області під час катання на лижах травмувалися п'ятеро туристів. Серед постраждалих - четверо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
На горі Тростян травмувалися двоє дітей 2007 та 2013 років народження.
Другий інцидент стався на горі Високий Верх. Там травмувалися двоє туристів-лижників, серед яких дитина 2016 року народження.
На горі Політехнік травмувалася дитина 2007 року народження.
Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу і спустили їх до підніжжя гір, після чого передали медикам.
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